УЄФА вперше за час повномасштабної війни України з Росією призначив арбітрів з країни-агресора на офіційний матч.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну призначив російських суддів на офіційний поєдинок під своєю егідою.

Бригада російських суддів на чолі з Вєрою Опейкіною отримала призначення на матч групи 4 дивізіону С жіночої Ліги націй, в якому збірна Вірменії зіграє проти Казахстану, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок Вірменія - Казахстан пройде 26 вересня в Армавірі.

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Повідомляється, що Опейкіній в цій грі допомагатимуть Єкатеріна Курочкіна, Єлена Собчук і Надєжда Горінова.

Це перше призначення російських суддів на офіційний міжнародний матч з весни 2022 року.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що російський арбітр Сергій Карасьов найближчим часом також може отримати призначення на поєдинок під егідою УЄФА.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії та російські клуби від участі у міжнародних турнірах після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну у лютому 2022 року. Також ФІФА та УЄФА не призначали офіційних осіб з країни-терориста на міжнародні матчі, хоч офіційно таких заборон і не вводили.

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