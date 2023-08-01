Організація приймає до своїх лав кількох нових росіян.

15 росіян засідатимуть в комітетах Спілки європейських футбольних асоціацій (UEFA, УЄФА) з 2023 по 2027 рік, повідомляється на сайті організації.

Відтак УЄФА приймає до своїх лав кількох нових росіян. Серед них – представники "Російського футбольного союзу", який організовує діяльність прем'єр-ліги та національної збірної Росії, та самої Російської прем'єрі-ліги. Це, зокрема, президент Російської прем'єр-ліги Олександр Алаєв, генсек РФС Максим Митрофанов. Також до комітетів потрапили Марія Сучкова, Ірина Баранова, Даніїл Заморін, Ольга Мащикова.

Крім того, низка громадян РФ залишилися на посадах, які обіймали раніше. Олександр Дюков, який очолює "Российскоий футбольний союз" залишився першим віце-головою комітету національних асоціацій та заступником голови комітету з клубних змагань. Посади також отримали Вʼячеслав Колосков, Поліна Юмашева, Роман Бабаєв, Денис Соловйов, Катерина Федишина, Олександр Медведєв.

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Зауважимо, у формуванні політики УЄФА стосовно європейського футболку беруть участь дев'ятнадцять комітетів, вони координують широке коло питань від медичних до фінансових. Члени комітетів, віце-очільники та голови комітетів обираються на кілька років.

УЄФА та РФ - це треба знати

В травні 2022 року у Росії мав відбутися фінал Ліги чемпіонів-2021/2022, але 25 лютого того року матч був перенесений з Санкт-Петербурга в Париж у зв’язку з повномасштабних вторгненням росіян до України.

28 лютого 2022 року російські клуби та національна збірна РФ були усунені від усіх змагань під егідою УЄФА.

Крім того, Союз європейських футбольних асоціацій відібрав у Росії право прийняти матч за Суперкубок УЄФА в 2023 році.

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