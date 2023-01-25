Європейський футбольний союз переніс поєдинок за Суперкубок УЄФА в Афіни.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відібрав у Росії право прийняти матч за Суперкубок УЄФА в 2023 році.

Як повідомляє прес-служба організації, поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023 буде зіграний в Афінах.

Матч відбудеться в столиці Греції в середу, 16 серпня, на стадіоні "Георгіос Караїскакіс".

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Відповідне рішення було прийнято 25 січня на засіданні виконавчого комітету організації в швейцарському Ньоні.

Чинним переможцем Суперкубка УЄФА є мадридський "Реал". У серпні 2022 року "вершкові" перемогли німецький "Айнтрахт" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, у Росії також мав відбутися фінал Ліги чемпіонів-2021/2022, але після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну матч був перенесений з Санкт-Петербурга в Париж.

Росіянам також заборонили проводити домашні матчі європейських футбольних турнірів, матчі баскетбольної Євроліги, російський етап "Формули-1" та інші змагання.

Крім того, ФІФА та УЄФА відсторонили від участі в змаганнях всі футбольні клуби Росії і національну збірну країни-терориста.

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