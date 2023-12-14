Збірна України понесла покарання за поведінку фанатів на грі проти Італії.

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував збірну України за поведінку вболівальників на поєдинку кваліфікації Євро-2024 з футболу проти збірної Італії.

Матч проходив у Леверкузені на стадіоні "БайАрена" і завершився внічию з рахунком 0:0.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, через прояви расизму з боку українських уболівальників Українська асоціація футболу (УАФ) зобов'язана заплатити штраф 20 тисяч євро. Крім того, будуть частково закриті трибуни на наступному домашньому матчі збірної України. УАФ заздалегідь повинна буде залишити порожніми сектори кількістю не менше 5000 місць.

Відео дня

Потенційним наступним "домашнім" поєдинком збірної України може стати фінал плей-офф відбору на Євро-2024, який запланований на 26 березня 2024 року.

Щоб пробитися у фінал відбору на Євро-2024 з футболу, збірній України необхідно в півфіналі обіграти збірну Боснії і Герцеговини. Матч відбудеться 21 березня. У разі успіху, у фіналі "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Ізраїль - Ісландія.

Якщо збірна України успішно пройде плей-офф, то в фінальної частини ЧЄ-2024 зіграє в групі Е з Бельгією, Румунією і Словаччиною.

Вас також можуть зацікавити новини: