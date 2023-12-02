Збірній України потрібно пройти плей-офф відбору, щоб потрапити до фінальної частини Євро-2024.

У суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії Євро-2024 з футболу.

На момент жеребкування відомі 21 з 24 учасників фінального раунду першості континенту. Ще три учасники визначаться в плей-офф відбору в березні 2024 року. У жеребкуванні ці команди були позначені, як переможець Шляху А, Шляху В та Шляху С.

Зазначимо, що збірна України також має шанс пробитися на Євро-2024 через плей-офф відбору. У плей-офф Україна грає в Шляху В: у півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти Боснії та Герцеговини, а у фіналі переможець цієї пари зустрінеться з переможцем матчу Ізраїль - Ісландія.

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Згідно з результатами жеребкування, потенційними суперниками збірної України на Євро-2024 стали: Бельгія, Румунія та Словаччина.

Результати жеребкування Євро-2024 з футболу:

Група A: Німеччина, Угорщина, Шотландія, Швейцарія.

Група B: Іспанія, Албанія, Хорватія, Італія.

Група C: Англія, Дания, Словенія, Сербія.

Група D: Франція, Австрія, Нідерланди, (Переможець Шляху А).

Група E: Бельгія, Румунія, Словаччина, (Переможець Шляху В).

Група F: Португалія, Туреччина, Чехія, (Переможець Шляху С).

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 пройде наступного літа в Німеччині з 4 червня по 4 липня.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.

Чинним переможцем чемпіонату Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію.

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