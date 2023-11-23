Команда Реброва зіграє проти національної команди Боснії і Герцеговини.

У четвер, 23 листопада, в будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Згідно з результатами жеребкування, збірна України потрапила в шлях В. Суперником "синьо-жовтих" у півфіналі плей-офф стала збірна Боснії і Герцеговини.

Якщо команді Сергія Реброва вдасться пробитися у фінал плей-офф, то вони зіграють проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

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Результати жеребкування плей-офф відбору на Євро-2024

Шлях A

Уельс - Фінляндія

Польща - Естонія

Шлях B

Ізраїль - Ісландія

Боснія та Герцеговина - Україна

Шлях C

Грузія - Люксембург

Греція - Казахстан

Півфінальні матчі плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу відбудуться 21 березня 2024 року. Фінальні ігри заплановано на 25 березня.

Нагадаємо, у відборі на Євро-2024 збірна України виступала в групі С.

У заключному турі кваліфікації" синьо-жовті " зіграли внічию проти національної команди Італії. Цей результат дозволив "Скуадрі Адзуррі" посісти друге місце в групі і отримати пряму путівку на ЧЄ-2024. Команда Реброва, в свою чергу, посіла третє місце.

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