У четвер, 23 листопада, в будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Євро-2024 з футболу.
Згідно з результатами жеребкування, збірна України потрапила в шлях В. Суперником "синьо-жовтих" у півфіналі плей-офф стала збірна Боснії і Герцеговини.
Якщо команді Сергія Реброва вдасться пробитися у фінал плей-офф, то вони зіграють проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.
Результати жеребкування плей-офф відбору на Євро-2024
Шлях A
- Уельс - Фінляндія
- Польща - Естонія
Шлях B
- Ізраїль - Ісландія
- Боснія та Герцеговина - Україна
Шлях C
- Грузія - Люксембург
- Греція - Казахстан
Півфінальні матчі плей-офф відбору на Євро-2024 з футболу відбудуться 21 березня 2024 року. Фінальні ігри заплановано на 25 березня.
Нагадаємо, у відборі на Євро-2024 збірна України виступала в групі С.
У заключному турі кваліфікації" синьо-жовті " зіграли внічию проти національної команди Італії. Цей результат дозволив "Скуадрі Адзуррі" посісти друге місце в групі і отримати пряму путівку на ЧЄ-2024. Команда Реброва, в свою чергу, посіла третє місце.