Українська Прем'єр-ліга: всі результати 16-го туру, таблиця

У чемпіонаті України вже стартувало друге коло.

З 26 по 29 листопада відбулися матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу. В рамках цього туру "Динамо" впоралося з "Минаєм", а "Шахтар" у непростому матчі здолав "Інгулець". "Дніпро-1" розгромив "Ворсклу" і вийшов на третє місце в турнірній таблиці. Результати матчів "Маріуполь" - "Львів" - 0:1 Гол: Довгий, 61 "Минай" - "Динамо" - 0:2 Голи: Циганков, 12 (з пенальті), Шапаренко, 90+6 "Чорноморець" - "Десна" - 0:1 Гол: Тотовицький, 28 "Дніпро-1" - "Ворскла" - 5:1 Голи: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихальонок, 58 - Кравчук, 84 "Інгулець" - "Шахтар" - 0:1 Гол: Тете, 32 "Рух" - "Металіст 1925" - 2:0 Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70 "Колос" - "Верес" - 1:0 Гол: Ільїн, 64 "Олександрія" - "Зоря" - 0:1 Гол: Імереков, 16 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 12 голів. Автор: Антон Дудар

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