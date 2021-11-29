З 26 по 29 листопада відбулися матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу.
В рамках цього туру "Динамо" впоралося з "Минаєм", а "Шахтар" у непростому матчі здолав "Інгулець".
"Дніпро-1" розгромив "Ворсклу" і вийшов на третє місце в турнірній таблиці.
Результати матчів
"Маріуполь" - "Львів" - 0:1
Гол: Довгий, 61
"Минай" - "Динамо" - 0:2
Голи: Циганков, 12 (з пенальті), Шапаренко, 90+6
"Чорноморець" - "Десна" - 0:1
Гол: Тотовицький, 28
"Дніпро-1" - "Ворскла" - 5:1
Голи: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихальонок, 58 - Кравчук, 84
"Інгулець" - "Шахтар" - 0:1
Гол: Тете, 32
"Рух" - "Металіст 1925" - 2:0
Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70
"Колос" - "Верес" - 1:0
Гол: Ільїн, 64
"Олександрія" - "Зоря" - 0:1
Гол: Імереков, 16
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 12 голів.