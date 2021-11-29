Дніпро-1 вийшов на третє місце / фото СК Дніпро-1

З 26 по 29 листопада відбулися матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу.

В рамках цього туру "Динамо" впоралося з "Минаєм", а "Шахтар" у непростому матчі здолав "Інгулець".

"Дніпро-1" розгромив "Ворсклу" і вийшов на третє місце в турнірній таблиці.

Результати матчів

"Маріуполь" - "Львів" - 0:1

Гол: Довгий, 61

"Минай" - "Динамо" - 0:2

Голи: Циганков, 12 (з пенальті), Шапаренко, 90+6

"Чорноморець" - "Десна" - 0:1

Гол: Тотовицький, 28

"Дніпро-1" - "Ворскла" - 5:1

Голи: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихальонок, 58 - Кравчук, 84

"Інгулець" - "Шахтар" - 0:1

Гол: Тете, 32

"Рух" - "Металіст 1925" - 2:0

Голи: Борячук, 45+1, Климчук, 70

"Колос" - "Верес" - 1:0

Гол: Ільїн, 64

"Олександрія" - "Зоря" - 0:1

Гол: Імереков, 16

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Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

  • Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії. 
  • З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
  • Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 12 голів.

Автор: Антон Дудар