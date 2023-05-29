З 28 по 29 травня були зіграні поєдинки 29-го туру української Прем'єр-ліги.
Центральним матчем туру була битва "Шахтаря" і "Дніпра-1", в якій вирішувалася доля чемпіонського титулу. "Гірники" здобули перемогу у цій битві з рахунком 3:0 і забезпечили собі дострокове чемпіонство, проте завершилася зустріч гучним скандалом. У кінцівці поєдинку футболісти не впоралися зі своїми емоціями і влаштували масову бійку на полі. В результаті арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала шість червоних карток.
"Зоря" в цьому турі перемогла "Олександрію" в гостях і має реальні шанси поборотися з "Дніпром-1" за місце в Лізі чемпіонів.
Київське "Динамо" в рамках 29-го туру впевнено розібралося з "Вересом".
Харківський "Металіст" у цьому турі зазнав поразки від "Миная" і достроково вилетів до Першої ліги.
Серед інших матчів, відзначимо перемоги "Кривбасу" проти "Металіста 1925" і "Ворскли" проти "Колоса", завдяки яким ці клуби все ще мають шанси поборотися за місце в Лізі конференцій.
Результати матчів 29-го туру УПЛ
"Шахтар" - "Дніпро-1" - 3:0
Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59
Огляд матчу:
"Олександрія" – "Зоря" - 0:2
Голи: Русин, 9, Булеца, 24
Огляд матчу:
"Динамо" - "Верес" - 3:0
Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3
Огляд матчу:
"Чорноморець" - "Рух" - 1:3
Голи: Паньків, 45+2 (автогол) - Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 63
Огляд матчу:
"Металіст 1925" - "Кривбас" - 0:2
Голи: Задерака, 46, Кораблін, 90+4
Огляд матчу:
"Львів" - "Інгулець" - 0:2
Голи: Ковальов, 52, Сітало, 71
Огляд матчу:
"Ворскла" - "Колос" - 2:0
Голи: Феліпе, 75, Скляр, 87
Огляд матчу:
Турнірне становище команд в УПЛ після 29 турів
Донецький "Шахтар" набрав 72 очки і займає перше місце в турнірній таблиці. "Дніпро-1" і "Зоря" набрали по 64 бали і займають друге і третє місця відповідно. Четверта сходинка за "Динамо" - 59 балів.
У зоні вильоту знаходяться: "Інгулець" (13-е місце, 31 очко), "Верес" (14-е місце, 28 очок), "Металіст" (15-е місце, 22 очки), "Львів" (16-е місце, 13 очок).
Залючительний тур УПЛ буде зіграний в неділю, 4 червня.