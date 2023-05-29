"Шахтар" достроково став чемпіоном України.

З 28 по 29 травня були зіграні поєдинки 29-го туру української Прем'єр-ліги.

Центральним матчем туру була битва "Шахтаря" і "Дніпра-1", в якій вирішувалася доля чемпіонського титулу. "Гірники" здобули перемогу у цій битві з рахунком 3:0 і забезпечили собі дострокове чемпіонство, проте завершилася зустріч гучним скандалом. У кінцівці поєдинку футболісти не впоралися зі своїми емоціями і влаштували масову бійку на полі. В результаті арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала шість червоних карток.

"Зоря" в цьому турі перемогла "Олександрію" в гостях і має реальні шанси поборотися з "Дніпром-1" за місце в Лізі чемпіонів.

Київське "Динамо" в рамках 29-го туру впевнено розібралося з "Вересом".

Харківський "Металіст" у цьому турі зазнав поразки від "Миная" і достроково вилетів до Першої ліги.

Серед інших матчів, відзначимо перемоги "Кривбасу" проти "Металіста 1925" і "Ворскли" проти "Колоса", завдяки яким ці клуби все ще мають шанси поборотися за місце в Лізі конференцій.

Результати матчів 29-го туру УПЛ

"Шахтар" - "Дніпро-1" - 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59

Огляд матчу:

"Олександрія" – "Зоря" - 0:2

Голи: Русин, 9, Булеца, 24

Огляд матчу:

"Динамо" - "Верес" - 3:0

Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Огляд матчу:

"Чорноморець" - "Рух" - 1:3

Голи: Паньків, 45+2 (автогол) - Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 63

Огляд матчу:

"Металіст 1925" - "Кривбас" - 0:2

Голи: Задерака, 46, Кораблін, 90+4

Огляд матчу:

"Львів" - "Інгулець" - 0:2

Голи: Ковальов, 52, Сітало, 71

Огляд матчу:

"Ворскла" - "Колос" - 2:0

Голи: Феліпе, 75, Скляр, 87

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ після 29 турів

Донецький "Шахтар" набрав 72 очки і займає перше місце в турнірній таблиці. "Дніпро-1" і "Зоря" набрали по 64 бали і займають друге і третє місця відповідно. Четверта сходинка за "Динамо" - 59 балів.

У зоні вильоту знаходяться: "Інгулець" (13-е місце, 31 очко), "Верес" (14-е місце, 28 очок), "Металіст" (15-е місце, 22 очки), "Львів" (16-е місце, 13 очок).

Залючительний тур УПЛ буде зіграний в неділю, 4 червня.

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