Перемогу київському клубу принесли голи Раміреса, Гармаша і Волошина.

У понеділок, 29 травня, відбувся поєдинок 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" зустрічалося з "Вересом".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" (Рівне) і завершилася з рахунком 3:0 на користь київського клубу.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. На старті другого тайму "біло - сині" вийшли вперед-гол після передачі Олександра Караваєва забив Ерік Рамірес.

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На 88-й хвилині "Верес" отримав відмінну можливість зрівняти рахунок, але Шестаков не зміг реалізувати пенальті.

На 89-й хвилині зустрічі Денис Гармаш забив після передачі Владислава Дубінчака і подвоїв перевагу "біло-синіх". У коменсований час Назар Волошин відправив третій м'яч у сітку воріт "Вереса" і встановив фінальний рахунок на табло.

"Динамо" - "Верес" - 3:0

Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

"Динамо": Бущан, Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Андрієвський (Шапаренко, 77), Беніто, Кабаєв (Волошин, 65), Буяльський (Царенко, 77), Рамірес (Гармаш, 65)

"Верес": Когут, Балан, Курко, Вовченко, Гагун, Клець (Годя, 73), Кучеров, Близниченко (В. Шарай, 66), С. Шарай (Лебеденко, 56), Г. Пасіч (Дахновський, 73), Гайдучик (Шестаков, 66)

Після 29 турів в активі "Динамо" 59 набраних очок. Київський клуб займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

"Верес" залишився з 28 балами на 14-й позиції і ризикує вилетіти з елітного дивізіону.

У заключному турі УПЛ "Верес" зіграє проти "Інгульця", а "Динамо" зустрінеться з "Металістом 1925".

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