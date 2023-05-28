Гравці Динамо привітали рідне місто з 1541-річчям.

Футболісти "Динамо" зворушливо привітали киян з Днем міста. Столиці України виповнюється 1541 рік.

Відео з привітаннями було опубліковано на офіційній сторінці "біло-синіх" в соціальній мережі Instagram.

Динамівці у своєму привітанні процитували рядки відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій!", написаної в 1962 році Дмитром Луценком. З 2014 року ця пісня є офіційним гімном Києва.

Участь у привітанні взяли: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Владислав Ванат, Владислав Дубінчак, Денис Бойко та інші футболісти "Динамо".

Додамо, що "Динамо" в понеділок, 29 травня, зіграє поєдинок 29-го туру чемпіонату України з футболу проти "Вереса". Гра пройде в Києві на стадіоні "Олімпійський". Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, після 28 турів в активі "біло-синіх" 56 набраних очок. Кияни займають четверте місце в турнірній таблиці УПЛ і зіграють в Лізі конференцій в наступному сезоні.

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