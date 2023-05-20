Кияни видали свій найкращий матч за керівництва Олександра Шовковського.

У суботу, 20 травня, відбувався другий ігровий день матчів 27-го туру Української Прем’єр-ліги.

У центральному поєдинку туру зустрічалися команди, котрі посідають п’яте і четверте місце у турнірній таблиці: "Олександрія" протистояла "Динамо". На двох колективи забили шість м’ячів. У першому таймі "біло-сині" відзначилися двічі – Андрієвський та Ванат забили по голу. До перерви Сігеєв відквитав один м’яч у ворота киян.

На 73-й хвилині Вівчаренко подвоїв перевагу гостей. Після цього матчу був зупинений майже на годину через повітряну тривогу в Олександрії. Згодом команди повернулися на поле і кияни довели рахунок до непристойного: автогол оформив Логінов, а також Волошин поставив крапку у цій зустрічі.

Відео дня

ФК "Олександрія" – "Динамо" 1:5

Голи: Сігєєв 41 – Андрієвський 17, Ванат 33, Вівчаренко 73, Логінов 80 (авт.), Волошин 89

Також у суботу грали між собою команди, котрі продовжують боротися за збереження прописки в УПЛ: "Чорноморець" та "Минай". Тут не були зливи голів, адже все вирішив один забитий м’яч. Це був автогол.

"Чорноморець" – ФК "Минай" 0:1

Голи: Хадіда 62 (авт.)

"Зоря" продовжує боротися за найвищі місця у турнірній таблиці. Сьогодні їй протистояв "Інгулець", однак нічого не зміг зробити з атакуючою міццю луганців. Голи Бражко і Русина принесли "Зорі" перемогу.

Луганці набрали 61 очко у поточному чемпіонаті. Це найкращий особистий результат команди за період її виступів в УПЛ.

"Зоря" – "Інгулець" 2:0

Голи: Бражко 21 (пен.), Русин 81

Завдяки перемозі над "Олександрією" "Динамо" остаточно гарантувало собі четверте місце. "Зоря" розташувалася на третій сходинці, маючи на вісім очок більше, ніж у киян.

Відзначимо, що луганці ще теоретично в боротьбі навіть за чемпіонські нагороди. "Зоря" поступається другому "Дніпру-1" трьома очками та першому "Шахтарю" п’ятьма балами.

Завтра, 21 травня, пройде фінальний ігровий день поточного туру УПЛ. Під час нього відбудеться два дербі: "Металіст 1925" зіграє проти "Металіста", а "Рух" зустрінеться зі "Львовом".

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