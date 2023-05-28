Перемогу "гірникам" принесли голи Бондаренка, Сікана та Степаненка.

У неділю, 28 травня, відбувся поєдинок 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав "Дніпро-1". У цій зустрічі вирішувалася доля чемпіонського титулу УПЛ.

Гра проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершилася впевненою перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Підопічні Ігора Йовічевича відкрили рахунок у грі на 9-й хвилині першого тайму - гол забив Артем Бондаренко.

Відео дня

На 55-й і 59-й хвилинах "гірники" відправили ще два м'ячі в сітку воріт "Дніпра-1", остаточно знявши всі питання про переможця в цій грі. Голи забили Данило Сікан і Тарас Степаненко.

Наприкінці зустрічі футболісти не впоралися зі своїми емоціями та влаштували масову бійку. У результаті прямі червоні картки отримали Назарина ("Шахтар"), Трубін ("Шахтар") та Пеглоу ("Дніпро-1").

Шахтар - Дніпро-1 - 3:0

Голи: Бондаренко, 9, Сікан, 55, Степаненко, 59

"Шахтар": Трубін, Конопля (Михайліченко, 31), Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко (Назарина, 83), Зубков (Швед, 83), Бондаренко, Судаков, Криськів (Топалов, 70), Сікан (Келсі, 70)

"Дніпро-1": Рибак, Пасіч (Танчик, 74), Сарапій, Адамюк, Каплієнко (Хайнер, 62), Танковський (Когут, 66), Бланко (Рубчинський, 62), Гуцуляк (Лучкевич, 74), Піхальонок, Пеглоу, Довбик

Перемога в цій грі дозволила "Шахтарю" достроково стати чемпіоном України з футболу. "Гірники" набрали 72 очки і випереджають "Дніпро-1" на 8 балів. Підопічні Олександра Кучера йдуть на другому місці з 64 балами. На третій сходинці в УПЛ йде "Зоря", у якої також 64 очки.

Відзначимо, що "Шахтар" став чемпіоном України 14-й раз у своїй історії. Найтитулованішим клубом є київське "Динамо", яке ставало чемпіоном країни 16 разів.

У заключному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти полтавської "Ворскли", а "Дніпро-1" поміряється силами з "Кривбасом". Матчі 30-го туру УПЛ відбудуться 4 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: