"Шахтар" впритул наблизився до завоювання чемпіонського титулу в УПЛ.

У середу, 24 травня, були зіграні чотири матчі в рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги.

Головною сенсацією дня стала поразка "Дніпра-1" у поєдинку з полтавською "Ворсклою". Підопічні Олександра Кучера першими відкрили рахунок у грі - на 3-й хвилині забив Домінго Бланко. Однак полтавцям вдалося досить швидко відігратися-на 11-й хвилині пенальті реалізував Скляр. У компенсований до першого тайму час Кане відправив другий м'яч у сітку воріт "Дніпра-1", який у підсумку і приніс перемогу команді Віктора Скрипника.

"Шахтар" у центральному матчі 28-го туру УПЛ здобув розгромну перемогу проти "Зорі". Три очки "гірникам" принесли голи Судакова, Бондаренка і Келсі.

Розгромну перемогу здобули в цьому турі також і футболісти київського "Динамо". Підопічні Олександра Шовковського в гостях виграли у "Колоса".

Результати 28-го туру УПЛ

"Дніпро-1" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Бланко, 4 - Скляр, 14 (пен.), Кане, 45+4

Огляд матчу:

"Зоря" - "Шахтер" - 0:3

Голи: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 83

Огляд матчу:

"Верес" - "Олександрія" - 2:2

Голи: Кльоц, 26, Вовченко, 55 - Ковалець, 10, Михайленко, 17

Огляд матчу:

"Колос" - "Динамо" - 0:3

Голи: Волинець, 9 (автогол), Андрієвський, 68, Волошин, 90+3

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ

Перемога в цьому турі дозволила "Шахтарю" зміцнити лідерство в УПЛ. За два тури до фінішу "гірники" випереджають "Дніпро-1" на 5 очок. "Зоря", в свою чергу, втратила шанси на чемпіонство.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Дніпра-1". "Гірникам" достатньо зіграти внічию, щоб достроково завоювати чемпіонський титул.

Київське "Динамо" з 56 очками займає 4-у позицію в турнірній таблиці. "Олександрія" з 43 балами йде п'ятою.

Відзначимо, що ще чотири матчі в рамках 28-го туру чемпіонату України з футболу будуть зіграні в четвер, 25 травня.

Матчі 29-го туру УПЛ відбудуться 28 і 29 травня.

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