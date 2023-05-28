Суддя матчу показала п'ять червоних карток.

У неділю, 28 травня, відбувся центральний матч 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" розгромив "Дніпро-1" і достроково став чемпіоном України.

Наприкінці чемпіонського матчу футболісти команд не впоралися з емоціями і влаштували масову бійку на полі.

Все почалося з брудного підкату від хавбека "Шахтаря" Єгора Назарини проти гравця "Дніпра-1" Жуана Пеглоу. Бразилець не стримався і накинувся на футболіста "гірників", після чого на поле вибігли представники обох команд і зав'язалася бійка.

В ході бійки між футболістами гравець "Дніпра-1" Рональд Матарріта потужним хуком розсік брову Ярославу Ракицькому. Примітно, що за цей удар футболіст "Дніпра-1" не був покараний арбітром.

У підсумку арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала 5 червоних карток за неспортивну поведінку. Покарання отримали три гравці "Шахтаря" Назарина, Трубін і Бондар, а також Пеглоу і Федорів з "Дніпра-1".

Додамо, що через вилучення Анатолія Трубіна захисник "гірників" Ярослав Ракицький вимушено став у ворота, тому що у "Шахтаря" не залишилося замін.

Продемонструвати Ракицькому свої воротарські навички не вдалося, оскільки після відновлення матчу пролунав фінальний свисток.

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