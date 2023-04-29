"Шахтар" продовжує утримувати лідерство в УПЛ.

З 28 по 29 квітня були зіграні матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги.

Всі лідери чемпіонату здобули перемоги в цьому турі: "Шахтар" виграв у "Колоса", "Дніпро-1" здолав "Інгулець", "Зоря" розбила "Чорноморець", а "Динамо" взяло верх у протистоянні з "Металістом".

Несподівано в цьому турі поразки зазнала "Олександрія". Команда Руслана Ротаня поступилася криворізькому "Кривбасу".

Найвидовищнішим поєдинком туру стала дуель "Вереса" та "Львова", яка завершилася перемогою підопічних Юрія Вірта з рахунком 3:2.

Два поєдинки 23-го туру завершилися внічию: "Рух" проти "Ворскли" і "Миная" з "Металістом 1925".

Результати всіх матчів 23-го туру УПЛ

"Металіст" - "Динамо" - 1:3

Голи: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 76, Вівчаренко, 90+1

Огляд матчу:

"Верес" - "Львів" - 3:2

Голи: Кучеров, 13, Блізніченко, 18, Шестаков , 49 - Свржняк, 4, 45

Огляд матчу:

"Колос" - "Шахтар" - 1:3

Голи: Оріховський , 13 - Бондаренко, 47 пен, Траоре, 52, Келсі, 80

Огляд матчу:

"Зоря" - "Чорноморець" - 3:1

Голи: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 80 - Єрмаков, 45

Огляд матчу:

"Минай" - "Металіст 1925" - 1:1

Голи: Вітенчук, 73 пен - Безуглий, 52

Огляд матчу:

"Інгулець" - "Дніпро-1" - 0:2

Голи: Довбик, 58 пен, Когут, 63

Огляд матчу:

"Кривбас" - "Олександрія" - 2:1

Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 - Мірошниченко, 90+2

Огляд матчу:

"Рух" - "Ворскла" - 1:1

Голи: Климчук, 90+1 пен - Степанюк, 56

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ

Лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України донецький "Шахтар", в активі якого 56 очок. Друга позиція за "Дніпром-1" - 51 очко. Третю сходинку займає "Зоря" - 49 очок. На четвертому місці йде київське "Динамо", яке набрало 44 бали.

У зоні вильоту знаходяться "Минай" (13-е місце, 23 очки), "Рух" (14-е місце, 20 очок), "Металіст" (15-е місце, 19 очок) і "Львів" (16-е місце, 13 очок).

Поєдинки 24-го туру української Прем'єр-ліги будуть зіграні 3 і 4 травня.

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