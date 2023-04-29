Перемогу "Дніпру-1" принесли голи Артема Довбика та Ігоря Когута.

У суботу, 29 квітня, відбувся поєдинок 23-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Інгулець" приймав "Дніпро-1".

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь підопічних Олександра Кучера.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий на 58-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував нападник "Дніпра-1" Артема Довбика.

На 63-й хвилині матчу Ігор Когут з передачі Олександра Сватка забив другий гол дніпрян, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Інгулець" - "Дніпро-1" - 0:2

Голи: Довбик, 58 (пен), Когут, 63

"Інгулець": Білик, Смоляков, Поспєлов, Ковальов, Нагієв, Кучеренко (Резепов, 64), Запорожець, Клименко (Сидоренко, 86), Головкін (Одарюк, 64), Кухарук (Козиренко, 73), Марусич (Коробенко, 73)

"Дніпро-1": Рибак, Матарріта (Назаренко, 68), Сваток, Сарапій, Адамюк, Когут (Рубчинський, 68), Бабенко, Бланко (Пеглоу, 68), Піхальонок (Танчик, 85), Гуцуляк (Підлепенець, 85), Довбик

Попередження: Запорожець - Бланко, Когут, Матарріта, Сарапій, Піхальонок

Огляд матчу:

"Дніпро-1" займає друге місце в турнірній таблиці УПЛ з 51 очком в активі. Відставання від "Шахтаря", який йде на першому місці, становить 5 очок. "Інгулець" з 26 балами йде на 10-й сходинці.

У наступному турі УПЛ "Інгулець" зіграє проти "Кривбасу" (4 травня), а "Дніпро-1" поміряється силами з "Металістом" (3 травня).

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