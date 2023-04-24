Підопічні Олександра Кучера повернулися на друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

У понеділок, 24 квітня, відбувся поєдинок 22-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" зустрічався з львівським "Рухом".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді і завершилася з рахунком 3:2 на користь підопічних Олександра Кучера.

Футболістам "Дніпра-1" вдалося відкрити рахунок в самому дебюті зустрічі - на 9-й хвилині гол забив Едуард Сарапій. На 27-й хвилині Артем Довбик реалізував пенальті і подвоїв перевагу своєї команди.

На 33-й і 38-й хвилинах футболісти "Руху" забили двічі і зрівняли рахунок. Голами відзначилися Таллес і Юрій Климчук.

Здавалося, що гра завершиться сенсаційною нічиєю, проте підопічним Олександра Кучера вдалося в компенсований час забити третій гол і вирвати перемогу в цій зустрічі. Переможний гол на рахунку Ігоря Когута.

"Дніпро-1" - "Рух" - 3:2

Голи: Сарапій, 9, Довбик, 27 (пен), Когут, 90+3 - Таллес, 33, Климчук, 38

"Дніпро-1": Валеф, Адамюк (Хайнер, 80), Сваток, Сарапій, Назаренко (Матарріта, 62), Бабенко (Танковський, 73), Рубчинський (Пеглоу, 62), Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Когут, 80), Довбик

"Рух": Паньків, Кітела (Лях, 46), Слюсар, Дідик, Мисик (Столярчук, 72), Довгий (Підгурський, 61), Фернандо (Карабін, 72), Альваренга, Таллес, Руніч (Теслюк, 90), Климчук

Попередження: Бланко, Піхальонок, Когут - Кітела, Довгий

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Дніпру-1" скоротити відставання від донецького "Шахтаря" в турнірній таблиці до п'яти очок. При цьому у дніпрян залишається матч в запасі. "Рух" з 19 очками залишається на 15-й позиції в турнірній таблиці УПЛ.

У наступному турі "Дніпро-1" зіграє проти "Інгульця", а "Рух" поміряється силами з "Ворсклою". Обидва поєдинки відбудуться 29 квітня.

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