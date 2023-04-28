Перемогу "Динамо" принесли голи Сироти, Ваната і Вівчаренка.

У п'ятницю, 28 квітня, відбувся поєдинок 23-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Металіст" грав проти "Динамо".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді і завершилася з рахунком 1:3 на користь київського клубу.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів.

У дебюті другого тайму харківський клуб залишився в меншості - на 49-й хвилині пряму червону картку отримав Юрій Романюк за зрив потенційно гольової атаки.

Перший гол у грі був забитий на 70-й хвилині - фантастичним ударом з дальньої дистанції відзначився Олександр Сирота. На 75-й хвилині футболісти "Динамо" подвоїли свою перевагу - з передачі Кабаєва забив Ванат.

На 81-й хвилині "Металіст" скористався грубою помилкою Попова і скоротив розрив у рахунку - гол забив Максим Прядун.

У компенсований час Костянтин Вівчаренко забив третій гол "Динамо" в цій грі, встановивши фінальний рахунок на табло.

"Металіст" - "Динамо" - 1:3

Голи: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 75, Вівчаренко, 90+1

"Металіст": Єрмолов, Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов. Ралюченко, Демченко, Чайковський (Бойчук, 46, Наумець, 72), Панасенко (Багачанський, 60), Прядун

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Сидорчук, Ванат (Рамірес, 78), Андрієвський, Тимчик, Дячук (Попов, 78), Буяльский, Сирота, Беніто (Діалло, 78), Волошин (Кабаєв, 46)

Огляд матчу:

Відзначимо, що ця гра стала дебютом для Олександра Шовковського на посаді головного тренера "Динамо". Легендарний екс-воротар "біло-синіх" тимчасово очолив київський клуб, поки Мірча Луческу знаходиться на лікарняному.

Завдяки перемозі в цій грі "Динамо" набрало 44 очки і займає четверту позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст" з 19 балами залишається на 15-й сходинці.

У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Ворскли" (4 травня), а "Металіст" зустрінеться з "Дніпром-1" (3 травня).

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