У суботу, 29 квітня, відбувся поєдинок 23-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися луганська "Зоря" та одеський "Чорноморець".
Гра проходила на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського в Києві і завершилася з рахунком 3:1 на користь луганчан.
Номінальні господарі поля відкрили рахунок у грі на 16-й хвилині - з передачі Володимира Бражка гол забив Едуардо Герреро. На 34-й хвилині зустрічі Денис Антюх подвоїв перевагу луганського клубу. У кінцівці першого тайму "Чорноморцю" вдалося знищити розрив у рахунку - після передачі Зігі Бадібанга гол забив Віталій Єрмаков.
У другому таймі "Зоря" забила третій гол у ворота "моряків" - на 79-й хвилині відзначився Назарій Русин. Асистував йому Едуардо Герреро.
"Зоря" - "Чорноморець" - 3:1
Голи: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин , 79 - Єрмаков, 44
"Зоря": Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Вантух, Бражко, Шахов, Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мішнєв, 61), Антюх (Дрішлюк, 82), Герреро (Погорілий, 90)
"Чорноморець": Непогодов, Салюк, Єрмаков, Гучек (Штогрин, 71), Путря, Кузик, Васильєв (Політило, 80), Демченко, Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 78), Брагару
Попередження: Імереков - Авагімян, Гучек
Огляд матчу:
"Зоря" набрала 49 очок і займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України. "Чорноморець" з 23 балами йде на 12-й позиції.
У наступному турі УПЛ луганська "Зоря" зіграє проти "Вереса", а "Чорноморець" зустрінеться з "Колосом". Обидва поєдинки відбудуться 3 травня.