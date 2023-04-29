Перемогу "Зорі" принесли голи Герреро, Антюха і Русина.

У суботу, 29 квітня, відбувся поєдинок 23-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися луганська "Зоря" та одеський "Чорноморець".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського в Києві і завершилася з рахунком 3:1 на користь луганчан.

Номінальні господарі поля відкрили рахунок у грі на 16-й хвилині - з передачі Володимира Бражка гол забив Едуардо Герреро. На 34-й хвилині зустрічі Денис Антюх подвоїв перевагу луганського клубу. У кінцівці першого тайму "Чорноморцю" вдалося знищити розрив у рахунку - після передачі Зігі Бадібанга гол забив Віталій Єрмаков.

У другому таймі "Зоря" забила третій гол у ворота "моряків" - на 79-й хвилині відзначився Назарій Русин. Асистував йому Едуардо Герреро.

"Зоря" - "Чорноморець" - 3:1

Голи: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин , 79 - Єрмаков, 44

"Зоря": Сапутін, Бутко, Імереков, Батагов, Вантух, Бражко, Шахов, Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мішнєв, 61), Антюх (Дрішлюк, 82), Герреро (Погорілий, 90)

"Чорноморець": Непогодов, Салюк, Єрмаков, Гучек (Штогрин, 71), Путря, Кузик, Васильєв (Політило, 80), Демченко, Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 78), Брагару

Попередження: Імереков - Авагімян, Гучек

Огляд матчу:

"Зоря" набрала 49 очок і займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату України. "Чорноморець" з 23 балами йде на 12-й позиції.

У наступному турі УПЛ луганська "Зоря" зіграє проти "Вереса", а "Чорноморець" зустрінеться з "Колосом". Обидва поєдинки відбудуться 3 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: