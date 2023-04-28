Перемогу "гірникам" принесли голи Бондаренка, Траоре і Келсі.

У п'ятницю, 28 квітня, в рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" грав проти "Колоса".

Гра проходила на стадіоні "Колос" і завершилася з рахунком 3:1 на користь "гірників".

Господарі поля першими відкрили рахунок у грі - на 15-й хвилині зустрічі відзначився Павло Оріховський після пасу Сергія Чоботенка.

На старті другого тайму "Шахтарю" вдалося зрівняти рахунок у поєдинку - пенальті реалізував Артем Бондаренко. На 52-й хвилині "гірники" вийшли вперед завдяки голу Лассіни Траоре.

На 80-й хвилині Кевін Келсі забив третій гол "гірників", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Колос" - "Шахтар" - 1:3

Голи: Оріховський, 13 - Бондаренко, 48 (пен.), Траоре, 52, Келсі, 80

"Колос": Волинець, Чорноморець, Чоботенко, Гончаренко (Новак, 71), Кравченко, Мілько, Богданов, Болбат (Гусол, 86), Оріховський (Ісаєнко, 76), Ільїн (Велетень, 86), Лисенко (Попов, 72)

"Шахтар": Трубін, Михайличенко (Топалов, 86), Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі (Конопля, 46), Степаненко, Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицький, 74), Траоре (Келсі, 79)

Попередження: Волинець, 53, Богданов, 64 - Михайличенко, 73, Бондаренко, 90+4

Огляд матчу:

"Шахтар" набрав 56 очок і впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату України. Відрив від "Дніпра-1" составлет 8 очок, але у дніпрян на дві гри зіграно менше. "Колос" з 30 балами займає 6-у позицію.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Миная", а "Колос" поміряється силами з "Чорноморцем". Обидва матчі пройдуть 3 травня.

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