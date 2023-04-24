Деніл Кастілло підписав довгостроковий контракт з "Шахтарем".

Півзахисник молодіжної збірної Еквадору Деніл Кастілло продовжить свою кар'єру в донецькому "Шахтарі".

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", з 19-річним футболістом був підписаний контракт до 30 червня 2028 року. Угода набуде чинності з 1 липня 2023 року.

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував підписання талановитого еквадорського футболіста.

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"Ми дуже довго стежили за цим футболістом. Наш скаут Сальваторе Монако та інші його запропонували, він нам сподобався. Ми побачили в Кастілло шалений потенціал. Футболіст, який може принести користь "Шахтарю". Він відрізняється від тих, хто у нас зараз є.

Це футболіст зі зростом 1,89 метра, хороша техніка, хорошу роботу проробляє на полі. Ми його бачимо як номер "6", або номер "8". Радий, що ми підписали футболіста такого великого таланту. Упевнений, що він принесе користь в майбутньому", - розповів Даріо Срна в коментарі прес-службі "Шахтаря".

Додамо, що Деніл Кастілло є вихованцем "ЛДУ Кіто" з Еквадору. За першу команду не грав, у складі U-20 в минулому році провів 15 матчів, в тому числі в молодіжному Кубку Лібертадорес.

Також Кастілло зіграв 17 матчів за збірну Еквадору U-20. Він був головним гравцем команди на чемпіонаті Південної Америки U-20.

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