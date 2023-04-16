Завдяки перемозі в цій грі "Шахтар" з 52 очками закріпився на вершині турнірної таблиці УПЛ, збільшивши відрив від "Дніпра-1" до семи балів.

У неділю, 16 квітня, відбувся поєдинок 21-го туру української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" протистояв "Львову".

Гра проходила у Львові на стадіоні "Арена Львів" і завершилася з рахунком 2:0 на користь "гірників".

На початку матчу гол забив Артем Бондаренко з пасу Ярослава Ракицького. На 75-й хвилині з передачі Богдана Михайліченка гол забив знову Бондаренко.

Артем вперше забив два голи за "гірників" в одному матчі. Також це друга зустріч в його кар’єрі, коли він забив більше гола за матч - у квітні 2021-го у складі "Маріуполя" Бондаренко оформив хет-трик проти "Інгульця".

Шахтар – Львів – 2:0

Голи: Бондаренко (7, 75)

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Ракіцький (Топалов, 79), Бондар, Гочолеішвілі, Михайліченко (Тоїров, 87), Бондаренко, Назарина, Судаков (Очеретько, 79), Келсі (Траоре, 71), Сікан (Тотовицький, 71)

Львів: Рибка, Дитятьєв, Ґабріель, Грисьо (Сімінін, 82), Кузик, Мильченко (Сасовський, 82), Алібеков, Богунов, Свржняк (Мишенко, 71), Бєляєв (Есеола, 71), Бугай

Завдяки перемозі в цій грі "Шахтар" з 52 очками закріпився на вершині турнірної таблиці УПЛ, збільшивши відрив від "Дніпра-1" до семи балів. Але у "гірників" зіграно на один матч більше. "Львів" з 13 очками посідає останнє місце.

Нагадаємо, що 12 квітня "гірники" переграли "Львів" у надскладному протистоянні.

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