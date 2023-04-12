ФК "Львів" ледь не відібрав очки у "гірників" у перенесеному матчі 6-го туру УПЛ.

У середу, 12 квітня, був зіграний перенесений поєдинок 6 туру української Прем'єр-ліги між "Львовом" і "Шахтарем".

Матч проходив на стадіоні "Україна" і завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Перший тайм закінчився без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий у дебюті другої половини зустрічі - на 56-й хвилині завдяки автоголу Гіоргі Гочолейшвілі "Львів" вийшов вперед.

Зрівняти рахунок у грі "гірникам" вдалося досить швидко - на 62-й хвилині забив хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков. Перемогу в поєдинку донецькому клубу вдалося вирвати в самій кінцівці зустрічі. На останніх секундах компенсованого часу забив зимовий новачок "Шахтаря" Кевін Келсі з передачі Данила Сікана і встановив підсумковий рахунок на табло.

"Львів" - "Шахтар" - 1:2

Голи: Гочолейшвілі, 56 (аг) - Судаков 61, Келсі, 90+4

"Львів": Юрчук, Грисьо, Габріель, Дітятьєв, Кузик, Алібеков (Нікітюк, 84), Мільченко, Бєляєв, Свржняк (Мишенко, 67), Бугай (Сасовський, 78), Богунов

"Шахтар": Трубін, Гочолейшвілі, Матвієнко, Ракицький, Топалов, Судаков, Степаненко, Бондаренко, Криськів (Очеретько, 27, Келсі, 71), Траоре (Сікан, 82), Тотовицький (Борячук, 83)

Попередження: Степаненко 64, Матвієнко 66

Огляд матчу:

Завдяки перемозі в цій грі "Шахтар" з 49 очками закріпився на вершині турнірної таблиці УПЛ, збільшивши відрив від "Дніпра-1" до чотирьох балів. Але у "гірників" зіграно на один матч більше. "Львів" з 13 очками посідає останнє місце.

Варто відзначити, що в наступному турі чемпіонату України "Шахтар" знову зіграє проти "Львова", але вже в рамках 21-го туру. Поєдинок відбудеться в неділю, 16 квітня.

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