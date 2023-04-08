Перемогу "гірникам" приніс точний удар Артема Бондаренка.

У суботу, 8 квітня, відбувся поєдинок 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" протистояв "Металісту".

Гра проходила в Ужгороді на стадіоні "Авангард" і завершилася з рахунком 1:0 на користь "гірників".

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. Єдиний м'яч у цій зустрічі був забитий в середині другої половини гри. На 64-хвилині з передачі Георгія Судакова гол забив Артем Бондаренко.

"Шахтар" - "Металіст" - 1:0

Гол: Бондаренко, 64

"Шахтар": Трубін, Бондар, Степаненко, Судаков, Гочолеішвілі, Сікан (Траоре, 61), Криськів (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Бондаренко, Матвієнко, Ракицький

"Металіст": Єрмолов, Романюк, Мізюк, Порох, Коррал, Чайковський (Панасенко, 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумець, 63), Бойчук

Попередження: Степаненко, 28, Бондар, 55 - Ралюченко, 33

Відео голу:

Завдяки перемозі в цій грі "Шахтар" набрав 46 очок і збереже за собою лідерство в УПЛ за підсумками цього туру. У "Дніпра-1", який йде другим, 42 очки і гра в запасі. "Металіст" з 18 балами займає 15-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України і ризикує вилетіти в Першу лігу.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Львова" (12 квітня), а "Металіст" зустрінеться з "Вересом" (15 квітня).

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