20-й тур УПЛ стартує 7 квітня поєдинком "Ворскли" проти "Інгульця".

З 7 по 9 квітня будуть зіграні вісім матчів в рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги.

Тур буде відкритий у п'ятницю, 7 квітня, поєдинком "Ворскли" проти "Інгульця".

Ще чотири матчі відбудуться в суботу: "Динамо" поміряється силами з "Минаєм", "Шахтар" зіграє з "Металістом", "Кривбас" зустрінеться з "Зорею", а "Рух" прийме "Верес",

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Заключні ігри 20-го туру пройдуть в неділю. У цей день "Дніпро-1" в Ужгороді прийме "Львів", "Чорноморець" відправиться в гості до "Олександрії", а "Колос" зустрінеться з "Металістом 1925".

Розклад матчів 20-го туру УПЛ

7 квітня

15:00 "Ворскла" - "Інгулець", пряма трансляція - Setanta Sports

8 квітня

13:00 "Динамо" - "Минай", пряма трансляція - 2+2

14:00 Шахтар - "Металіст", пряма трансляція - Setanta Sports

15:00 "Кривбас" - "Зоря", пряма трансляція - Setanta Sports

15:00 "Рух" - "Верес", пряма трансляція - УНІАН

9 квітня

13:00 "Дніпро-1" - "Львів", пряма трансляція - УНІАН

13:00 "Олександрія" - "Чорноморець", пряма трансляція - Setanta Sports

15:00 "Колос" - "Металіст 1925", пряма трансляція - Setanta Sports

Турнірне становище команд в УПЛ

На першій позиції в турнірній таблиці УПЛ йде донецький "Шахтар", який набрав 43 очки. Друга позиція за "Дніпром-1" - 42 очки. На третій сходинці з 40 балами йде луганська "Зоря". На четвертому місці "Динамо" Київ - 36 балів.

У зоні вильоту знаходяться: "Металіст" (13-е місце, 18 очок), "Верес" (14-е місце, 18 очок), "Рух" (15-е місце, 17 очок) і "Львів" (16-е місце, 13 очок).

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