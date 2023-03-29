1 квітня матчем "Минай" - "Інгулець" стартує 19-й тур першості України з футболу.

З 1 по 2 квітня будуть зіграні поєдинки в рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги.

У програмі туру вісім ігор, які розбиті на два ігрові дні: 4 матчі заплановані на суботу, 1 квітня. Ще 4 гри відбудуться в неділю.

Програму 19-го туру відкриє гра аутсайдерів ліги - "Минай" на своєму полі прийме "Інгулець".

Відео дня

Також цього дня відбудуться матчі "Металіста" з "Колосом", "Вереса" та "Кривбасу", а також дуель "Олександрії" та "Ворскли".

У неділю, 2 квітня, свої матчі зіграють лідери першості: "Шахтар" поміряється силами з "Чорноморцем", "Дніпро-1" зіграє з "Металістом 1925", "Зоря" зустрінеться з "Рухом", а "Динамо" гратиме проти "Львова".

Розклад матчів 19-го туру УПЛ

1 квітня

12:00 "Минай" - "Інгулець", пряма трансляція - Setanta Sports

13:00 "Металіст" - "Колос", пряма трансляція - УНІАН

14:00 "Верес" - "Кривбас", пряма трансляція - Setanta Sports

15:00 "Олександрія" - "Ворскла", пряма трансляція - Setanta Sports

2 квітня

13:00 "Львів" - "Динамо", пряма трансляція - Setanta Sports

14:00 "Металіст 1925" - "Дніпро-1", пряма трансляція - Setanta Sports

15:00 "Зоря" - "Рух", пряма трансляція - УНІАН

15:00 "Чорноморець" - "Шахтар", пряма трансляція - Setanta Sports

Турнірне становище команд в УПЛ

У турнірній таблиці УПЛ лідирує донецький "Шахтар", в активі якого 42 набраних очки. "Дніпро-1" йде на другій позиції з 39 балами. Третя сходинка за луганською "Зорею", яка набрала 37 балів. Київське "Динамо" розташувалося на четвертому місці з 33 очками.

У зоні вильоту знаходяться "Минай" (13-е місце, 18 очок), "Рух" (14-е місце, 17 очок), "Металіст" (15-е місце, 17 очок) і "Львів" (16-е місце, 13 очок).

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