"Шахтар" зберіг за собою лідерство в турнірній таблиці за підсумками цього туру.

З 17 по 19 березня відбулися поєдинки 18-го туру української Прем'єр-ліги.

Тур стартував у п'ятницю, 17 березня, матчем "Металіст" - "Олександрія". Команди зіграли внічию.

У центральному матчі туру луганська "Зоря", що йде на третій сходинці, обіграла київське "Динамо", яке займає четверту позицію.

Перемоги в цьому турі здобули лідери чемпіонату: "Шахтар" впевнено розібрався з "Рухом", а "Дніпро-1" мінімально обіграв "Верес".

Також відзначимо перемоги "Миная" і "Чорноморця" в цьому турі. Закарпатський клуб обіграв "Колос", а "моряки" взяли гору в протистоянні з "Інгульцем".

Матчі "Львова" проти "Кривбасу" і "Ворскли" з "Металістом 1925" завершилися внічию.

УПЛ: результати всіх матчів 18-го туру

"Металіст" - "Олександрія" - 0:0

Огляд матчу:

"Ворскла" - "Металіст 1925" - 0:0

Огляд матчу:

"Динамо" - "Зоря" - 0:1

Гол: Герреро, 83

Огляд матчу:

"Львів" - "Кривбас" - 2:2

Голи: Богунов, 74, Бєляєв, 87 - Капич, 20 пен, 78

Огляд матчу:

"Верес" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Піхальонок, 10

Огляд матчу:

"Інгулець" - "Чорноморець" - 1:2

Голи: Головкін, 83 - Хадіда, 2 пен, Алефіренко, 40

Огляд матчу:

"Колос" - "Минай" - 0:1

Гол: Кравчук, 9

Огляд матчу:

"Шахтар" - " Рух " - 2:0

Голи: Матвієнко, 27, Криськів, 31

Огляд матчу:

Турнірне становище команд в УПЛ

Донецький "Шахтар" зберіг за собою перше місце в турнірній таблиці УПЛ за підсумками цього туру. В активі "гірників" 42 очки. "Дніпро-1" залишився з 39 балами на другій позиції. Третя сходинка за луганською "Зорею", яка набрала 37 балів. Київське "Динамо" з 33 очками залишилося на четвертій позиції.

У зоні вильоту знаходяться "Минай" (13-е місце, 18 очок), "Рух" (14-е місце, 17 очок), "Металіст" (15-е місце, 17 очок) і "Львів" (16-е місце, 13 очок).

Поєдинки 19 туру української Прем'єр-ліги пройдуть вже після паузи на міжнародні матчі - з 1 по 2 квітня. "Шахтар" у наступному турі зіграє проти "Чорноморця", "Дніпро-1" зустрінеться з "Металістом 1925", "Зоря" поміряється силами з "Рухом", а "Динамо" гратиме проти "Львова".

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