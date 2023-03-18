Вирішальний гол на рахунку панамського хавбека.

У 18-му турі УПЛ київське "Динамо" приймало вдома "Зорю" з Луганська. Гра завершилася сенсаційною перемогою команди Патріка фон Леувена.

В другому таймі гості забили зусиллями панамського півзахисника Едуардо Герреро.

Цікаво, що в першому колі чемпіонату України "Зоря" також обіграла киян (3:2).

Динамо – Зоря – 0:1

Гол: Герреро, 83

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Дячук, Тимчик, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелєв, 57), Кабаєв (Перріс, 57), Царенко (Н.Волошин, 57), Ванат (Рамірес, 75)

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Снурніцин, Бражко, Дришлюк (Полегенько, 88), Бутко, Мишньов, Антюх (Хлань, 78), Русин (Погорілий, 64), Герреро (Вантух, 88)

Весняну частину сезону підопічні Луческу розпочали історичною поразкою "Інгульцю", а минулими вихідними "біло-сині" здолали "Дніпро-1".

УПЛ: турнірна таблиця

"Динамо" йде на четвертій позиції в турнірній таблиці УПЛ. В активі "біло-синіх" 33 набраних очки. "Зоря" на 3-й позиції - у неї 37 очок.

"Шахтар" розташувався на другому місці з 39-ма очками, а "Дніпро-1" займає першу сходинку, набравши 39 балів. Зауважимо, що в "гірників" матч в запасі.

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