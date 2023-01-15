Гравець збірної України з нетерпінням чекає можливості приступити до роботи з новою командою.

Новачок лондонського "Челсі" Михайло Мудрик прокоментував свій трансфер з "Шахтаря" в англійський клуб.

В інтерв'ю клубному сайту українець заявив, що радий приєднатися до цього великого клубу і з нетерпінням чекає можливості приступити до роботи під керівництвом тренера "синіх".

"Я так радий підписати контракт з "Челсі". Це величезний клуб, який грає у фантастичній лізі, і це дуже привабливий проект для мене на даному етапі моєї кар'єри.

Я радий познайомитися зі своїми новими товаришами по команді, і я з нетерпінням чекаю можливості працювати і вчитися у Грема Поттера і його працівників", - наводить слова Мудрика офіційний сайт "Челсі".

За даними ЗМІ, Донецький "Шахтар" заробить на продажу Михайла Мудрика 100 мільйонів євро. З них 70 мільйонів євро представляють фіксовану частину, а 30 мільйонів євро будуть виплачені як бонуси.

Українець підписав з лондонцями контракт до літа 2030 року. У новому клубі він буде грати під номером 15.

Нагадаємо, спочатку очікувалося, що Михайло Мудрик перейде в лондонський "Арсенал". "Каноніри" довго вели переговори з донецьким "Шахтарем" і навіть встигли узгодити особистий контракт з українським футболістом. Однак в останній момент в боротьбу за 22-річного вінгера вклинився "Челсі" і перебив пропозицію "Арсенала".

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