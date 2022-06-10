Збірна України проведе другий поєдинок у рамках нового розіграшу Ліги націй.

11 червня збірна України з футболу поміряється силами з Вірменією в рамках другого туру Ліги націй УЄФА. Стартовий свисток о 16:00 за київським часом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Вірменія.

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Зустріч відбудеться в польському місті Лодзь на арені "ЛКС". Саме там за відомими причинами збірна України гратиме домашні матчі.

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Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Дивізіон В. Група 1

Україна - Вірменія - 0:0

Онлайн-трансляція

В цій грі Україні точно не допоможуть Георгій Бущан й Тарас Степаненко. Обох тренерський штаб вирішив поберегти з міркувань здоров'я.

В першому турі поточного розіграшу турніру українці на виїзді обіграли Ірландію завдяки красивому голу Віктора Циганкова.

Вірменія теж виграла в Ірландії з рахунком 1:0, але поступилася Шотландії (0:2), яка теж у даному квартеті виступає.

Загалом збірні України та Вірменії перетиналися між собою 8 разів в історії. Статистика протистоянь: п'ять перемог у "жовто-синіх" й три нічиї. Останній поєдинок був у 2003 році в рамках відбору на Євро-2004. Тоді була зафіксована звитяга України з рахунком 4:3.

Вірменці посідають в рейтингу ФІФА на цю мить 92-у позицію, а Україна - 27-му. Судити матч буде польський арбітр Даніель Стефанськи.