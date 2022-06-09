Збірна України зіграє свій другий матч у рамках нового розіграшу Ліги націй.

У суботу, 11 червня, в рамках групового етапу Ліги націй зустрінуться національні збірні України та Вірменії. Номінально домашній поєдинок українська національна команда проведе в польському місті Лодзь.

Обслуговувати поєдинок буде польська бригада арбітрів. Головним арбітром призначений Даніель Стефанскі, а допомагати йому будуть Давид Голіс і Міхал Обукович. Четвертий суддя - Лукаш Кужма.

Гра проти Вірменії стане другою для команди Петракова в нинішньому розіграші Ліги націй. У першій грі українці в Дубліні на стадіоні "Авіва" здобули перемогу над збірною Ірландії з рахунком 1:0.

Вірменія в свою чергу зіграє вже третій для себе матч у цій Лізі націй. У першій грі вірмени сенсаційно на своєму полі обіграли Ірландію з рахунком 1:0, а в другому турі програли збірній Шотландії в гостях 0:2.

Варто відзначити, що в матчі проти Ірландії збірна України грала далеко не оптимальним своїм складом. Олександр Петраков дав відпочинок основним футболістам, які перед цим зіграли два надскладних матчі плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірних Шотландії (перемога України 3:1) і Уельсу (Україна поступилася 0:1 і не змогла потрапити на мундіаль).

Після матчу проти Ірландії Петраков зазначив, що футболісти, яким він дав відпочинок у грі з ірландцями, готуватимуться до матчу з Вірменією. Отже, варто очікувати, що на матч з вірменською збірною Україна вийде грати якщо не своїм найсильнішим складом, то, як мінімум, близьким до нього.

Збірна України 8 разів зустрічалася з Вірменією і здобула 5 перемог при 3 нічиїх. Останній раз команди грали між собою ще в 2003 році - тоді "синьо-жовті" переграли вірмен у Львові з рахунком 4:3.

Україна - Вірменія: прогнози букмекерів на матч

Букмекери вважають номінальних господарів фаворитами майбутнього матчу.

Зокрема, на команду Олександра Петракова приймаються ставки з коефіцієнтом 1.27, на нічийний результат - 6.00, а на успіх Вірменії - 12.50.

Матч очікується досить результативним. Стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.7, а відповідний тотал менше - 2.00. Голів найбільше чекають від лідерів української атаки Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука - 2.1.

Нагадаємо, далі за розкладом в України в Лізі націй гра-відповідь з Ірландією. Після двох домашніх протистоянь Україну чекають виїзні матчі з Шотландією та Вірменією. Завершуватиметься кампанія Ліги націй у вересні поєдинком проти шотландців номінально вдома.

Збірна України в Лізі націй