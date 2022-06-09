Олександр Петраков задоволений грою своєї команди в поєдинку проти Ірландії.

У середу, 8 червня, збірна України провела свій перший поєдинок в рамках третього сезону Ліги націй УЄФА. На стадіоні "Авіва" в Дубліні наша комнада перемогла збірну Ірландії з рахунком 1:0.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу своїх підопічних на післяматчевій прес-конференції.

"Грали молоді хлопці, ми з моїм штабом довірили їм грати. Вони виграли. Будемо розбирати помилки, але я задоволений результатом, грою і самовіддачею хлопців. Ця перемога - знеболююча після поразки Уельсу. Хлопці трохи відійшли. Я сьогодні виставив молодих хлопців. Дав відпочити Ярмоленко. Йому було дуже важко, я його навіть не включив в резерв. Ті, хто не грали сьогодні, завтра будуть тренуватися і готуватися до Вірменії", – наводить слова Петракова офіційний сайт УАФ.

Наставник команди також пояснив, чому вибрав саме такий склад на гру і розповів про цілі збірної України в Лізі націй.

"У національній збірній апріорі не може бути першого і другого складів. Це не перший і другий склад, а хлопці, які мало грали. Я їм дав ігровий час. Вони вийшли і зіграли. Буде хороша конкуренція. А першого і другого складів у збірній немає, не може бути такого. А завдання - повернутися в дивізіон А Ліги націй і вийти на Євро-2024 в Німеччині", - резюмував Петраков.

Додамо, що в червні збірна України зіграє ще два номінально домашніх матчі в польській Лодзі - 11 червня проти Вірменії і 14-го проти тієї ж Ірландії.

Ірландія - Україна: підсумки матчу