Збірна України в третьому турі Ліги націй поміряється силами з Вірменією.

У суботу, 11 червня, збірна України зіграє поєдинок групового етапу Ліги націй УЄФА. Суперником підопічних Олександра Петракова стане команда Вірменії.

Зустріч України та Вірменії прийме стадіон ЛСК у польському місті Лодзь. На поєдинку працюватимуть рефері з Польщі. Арбітраж очолить 44-річний Даніель Стефанскі.

Україна - Вірменія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Свій шлях у новому сезоні Ліги націй збірна України розпочала з виїзного поєдинку проти збірної Ірландії в Дубліні. Гра проходила на стадіоні "Авіва" і завершилася мінімальною перемогою української національної збірної з рахунком 1:0.

Збірна Вірменія зіграла вже два поєдинки в поточному розіграші Ліги націй. У першій грі вірмени сенсаційно здолали Ірландію на своєму полі (1:0), а в другому програли в гостях Шотландії (0:2).

Україна - Вірменія: де дивитися матч

У прямому ефірі гру збірних України та Вірменії транслюватиме відеосервіс Київстар ТВ. Також цей матч буде доступний в запису на платформі.

Крім того, в прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і "Індиго TV".

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.

Збірна України в Лізі націй