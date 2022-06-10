У суботу, 11 червня, збірна України зіграє поєдинок групового етапу Ліги націй УЄФА. Суперником підопічних Олександра Петракова стане команда Вірменії.
Зустріч України та Вірменії прийме стадіон ЛСК у польському місті Лодзь. На поєдинку працюватимуть рефері з Польщі. Арбітраж очолить 44-річний Даніель Стефанскі.
Україна - Вірменія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй
Свій шлях у новому сезоні Ліги націй збірна України розпочала з виїзного поєдинку проти збірної Ірландії в Дубліні. Гра проходила на стадіоні "Авіва" і завершилася мінімальною перемогою української національної збірної з рахунком 1:0.
Збірна Вірменія зіграла вже два поєдинки в поточному розіграші Ліги націй. У першій грі вірмени сенсаційно здолали Ірландію на своєму полі (1:0), а в другому програли в гостях Шотландії (0:2).
Україна - Вірменія: де дивитися матч
У прямому ефірі гру збірних України та Вірменії транслюватиме відеосервіс Київстар ТВ. Також цей матч буде доступний в запису на платформі.
Крім того, в прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" і "Індиго TV".
Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, 1 червня збірна України обіграла в півфіналі відбору на ЧС-2022 Шотландію з рахунком 3:1. 5 червня підопічні Олександра Петракова поступилися команді Уельсу з рахунком 1:0 в Кардіффі.
Збірна України в Лізі націй
- У першому розіграші Ліги націй (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією і Словаччиною.
- У сезоні 2020-2021 Україна повернулася до дивізіону в через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.
- Збірна України, у якої було 6 очок, у підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.
- У цьому сезоні Ліги націй Україна виступає в групі 1 з Ірландією, Шотландією та Вірменією. Переможець цієї групи підніметься в Лігу А, а аутсайдер перейде в Лігу С.