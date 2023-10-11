У суботу, 14 жовтня, відбудеться поєдинок сьомого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна України зіграє проти Північної Македонії.
Номінально домашній поєдинок через повномасштабне вторгнення РФ в Україну "синьо-жовті" проведуть у Празі на стадіоні "Epet Arena".
Збірна України розпочала підготовку до жовтневих ігор відбору на Євро-2024 8 жовтня. До табору "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав 26 футболістів.
Відзначимо, що збірна України втратила кілька ключових гравців напередодні жовтневих ігор. Зокрема, команді не зможе допомогти вінгер "Жирони" Віктор Циганков. Також травмувався капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко.
Це буде вже п'ята очна дуель збірних України та Північної Македонії. Примітно, що "синьо-жовті" виграли чотири попередніх гри.
Двічі українці обіграли збірну Північної Македонії в рамках відбору на Євро-2016: 1:0 на своєму полі і 2:0 в гостях. Ще одну перемогу "синьо-жовті" здобули в груповому раунді фінальної частини Євро-2020. Тоді збірна України виграла під керівництвом Андрія Шевченка з рахунком 2:1.
Ще одну перемогу Україна здобула вже в рамках поточного відбіркового турніру. Підопічні Сергія Реброва виграли у Північної Македонії з рахунком 3:2. Тоді перемогу "синьо-жовтим" принесли голи Іллі Забарного, Юхима Коноплі та Віктора Циганкова.
Україна - Північна Македонія: прогноз
На думку експертів, фаворитом цього поєдинку є збірна України.
Ставки на перемогу підопічних Сергія Реброва приймаються з коефіцієнтом 1,65. На виграш Північної Македонії зробити ставку можна з коефіцієнтом 5,90. Нічия - 3,95.
Поставити на гол "синьо-жовтих" у цьому поєдинку можна з коефіцієнтом 1,17. На гол Північної Македонії ставки приймають з коефіцієнтом 1,71.
Найбільш вірогідним результатом матчу Україна-Північна Македонія аналітики вважають перемогу команди Сергія Реброва з рахунком 1:0. На цей результат коефіцієнт 6,20.
Додамо, що матч Україна - Північна Македонія розпочнеться о 16:00 за київським часом.
У кваліфікації Євро-2024 збірна України виступає в групі C. Лідирує в цій групі Англія - 13 очок. Далі йдуть Італія, Україна і Північна Македонія - по 7 очок. На останній сходинці Мальта - 0 очок.