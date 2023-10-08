Дмитро Різник замінив Андрія Луніна у складі збірної України.

В заявку збірної України на жовтневі матчі кваліфікації Євро-2024 з футболу знову були внесені корективи.

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін отримав пошкодження і не зможе допомогти "синьо-жовтим" у найближчих іграх. Повідомляється, що у голкіпера "вершкових" виникли проблеми зі спиною.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, на місце Луніна головний тренер збірної України викликав голкіпера донецького "Шахтаря" Дмитра Різника.

Відео дня

Відзначимо, що це вже третя кадрова втрата збірної України напередодні жовтневих матчів. Раніше травми отримали півзахисник "Жирони" Віктор Циганков і нападник "Динамо" Андрій Ярмоленко. На їхнє місце Сергій Ребров викликав у розташування національної команди Олександра Піхаленка з "Дніпра-1" і форварда "Сандерленда" Назарія Русина.

Нагадаємо, в жовтні збірна України зіграє два поєдинки в рамках відбору на Євро-2024 з футболу. 14 жовтня "синьо-жовті" в номінально домашньому матчі зіграють проти Північної Македонії, а 17 жовтня підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі збірною Мальти.

Тренувальний збір "синьо-жовті" розпочнуть 8 жовтня у Празі.

Додамо, що збірна України займає третю сходинку в групі з кваліфікації Євро-2024. Лідирує Англія, другу сходинку займає Італія.

Вас також можуть зацікавити новини: