У жовтні збірна України зіграє два матчі в рамках кваліфікації Євро-2024.

Нападник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко отримав травму і не зможе допомогти національної збірної України у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Характер пошкодження і терміни відновлення капітана "синьо-жовтих" залишаються невідомими, так як офіційні служби "Динамо" про травму Ярмоленка поки нічого не повідомляли.

На офіційному сайті УАФ повідомляється, що головний тренер збірної України Сергій Ребров замість Ярмоленка викликав у розташування національної команди форварда "Сандерленда" Назарія Русина.

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Відзначимо, що для Русина це всього другий виклик до збірної. Минулого разу він тренувався з національною командою в червні, але поки не дебютував у складі "синьо-жовтих".

Додамо, що це вже друга серйозна кадрова втрата для збірної України напередодні жовтневих матчів кваліфікації Євро-2024. Раніше стало відомо, що через травму "синьо-жовтим" не допоможе вінгер "Жирони" Віктор Циганков. На його місце Сергій Ребров викликав півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка.

Збірна України розпочне свій збір 8 жовтня у Празі. Саме в столиці Чехії "синьо-жовті" 14 жовтня зіграють номінально домашній поєдинок кваліфікації Євро-2024 проти збірної Північної Македонії. 17 жовтня підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Мальтою.

Нагадаємо, в кваліфікації Євро-2024 "синьо-жовті" виступають в групі C. лідирує в цій групі Англія з 13 балами. Далі розташувалися команди Італії, України та Північної Македонії - по 7 очок. На останньому місці йде Мальта - 0 очок.

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