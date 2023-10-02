Збірна України в жовтні зіграє проти Північної Македонії та Мальти.

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков не зможе допомогти національній збірній України у жовтневих іграх кваліфікації Євро-2024 з футболу.

25-річний футболіст отримав травму в останньому матчі "Жирони" в чемпіонаті Іспанії проти мадридського "Реала".

Як повідомляє прес-служба іспанського клубу, у Циганкова діагностували травму двоголового м'яза стегна правої ноги. На відновлення йому знадобиться приблизно один місяць.

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Таким чином, Віктор пропустить найближчий збір національної збірної України і не зможе допомогти своїм співвітчизникам в іграх проти Північної Македонії і Мальти, які відбудуться 14 жовтня і 17 жовтня відповідно.

Збірна України в рамках кваліфікації Євро-2024 виступає в групі C. Перше місце в цій групі займає Англія з 13 очками. Далі розташувалися збірні Італії, України та Північної Македонії - по 7 очок. Мальта займає останнє місце - 0 очок.

Додамо, що Віктор Циганков в поточному сезоні зіграв 8 матчів у складі "Жирони", відзначився одним забитим голом і одним асистом. У турнірній таблиці іспанської Ла Ліги "Жирона" посідає третє місце з 19 балами в активі.

У складі збірної України у відборі на Євро-2024 Циганков зіграв п'ять матчів, забив два голи і віддав одну результативну передачу.

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