Віктор Циганков добре себе проявив в іспанській "Жироні".

Знаменитий український тренер Віталій Кварцяний поділився своєю думкою про виступи вінгера збірної України Віктора Циганкова в "Жироні".

70-річний фахівець вважає, що екс-півзахисник "Динамо", як Ліонель Мессі, має скромні фізичні дані, тому йому не підійдуть чемпіонати Німеччини або Англії, де грають в силовий футбол. У той же час екс-тренер "Волині" зазначив, що в Іспанії у Циганкова дуже хороші перспективи.

"У Циганкові щось є. Слава Богу, він позбувся ряду травм і засяяв в "Жироні".

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Вітя, незважаючи на скромні фізичні дані, - чисто іспанський футболіст. Такий собі Дієго Фернандес Сілва. В Іспанії багато таких футболістів і Циганков відчуває себе там, як риба у воді.

Але АПЛ і Бундесліга йому не підійдуть, тому що там грають в силовий футбол. Саме тому Мессі закінчує свою кар'єру не в цих чемпіонатах", - наводить слова Кварцяного FanDay.

Нагадаємо, Циганков перейшов в "Жирону" з київського "Динамо" в січні 2023 року. Іспанський клуб заплатив за трансфер українця 5 мільйонів євро. Крім того, "біло-сині" отримають 50% від суми наступного трансферу Віктора.

У складі "Жирони" український вінгер зіграв 19 матчів, забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

За даними порталу Transfermarkt, вартість Циганкова становить 22 мільйони євро.

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