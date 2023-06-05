Команда українця втратила шанс пробитися в єврокубки.

У неділю, 4 червня, відбувся поєдинок 38-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" зустрічалася з "Осасуною".

Гра проходила на стадіоні "Ель Садар" в Памплоні і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Перший тайм закінчився без забитих голів. Відразу після перерви футболісти "Осасуни" забили два м'ячі. Відзначився хорватський нападник Анте Будимир.

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На 75-й хвилині український вінгер Віктор Циганков віддав результативну передачу на Рейньєра і бразилець скоротив відставання в рахунку. Але, на жаль, це все, на що вистачило "Жирони".

"Осасуна" - "Жирона" - 2:1

Голи: Будімір, 52, 55 - Рейньєр, 75

"Осасуна": Фернандес, Пенья, Ернандес, Д. Гарсія (Крус, 6), Санчес, Монкайола (Ібаньєс, 85), Торро, Орос, Барха (Р. Гарсія, 69), Будімір (Авіла, 69), Абда (Гомес, 85)

"Жирона": Гассаніга, Мартінес, Бернарду (Коуту, 64), Лопес, Гутьєррес (Каррера, 85), Ромеу, Циганков, Мартен, Еррера (А. Гарсія, 59), Рікельме (Стуані, 59), Кастельянос (Рейньєр, 65)

Попередження: Монкайола - Еррера, Бернарду, Коуту, Стуані, Гассаніга

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Осасуні" посісти сьоме місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 53 очками в активі. Таким чином, колектив Хагоби Аррасате виступить у Лізі конференцій. "Жирона" завершила сезон на 10-й позциии з 49 очками. Якщо "Жирона" обіграла "Осасуну", то змогла б пробитися в Лігу конференцій.

Відзначимо, що Віктор Циганков був визнаний кращим футболістом "Жирони" за версією статистичних порталів SofaScore і WhoScored.

Українець отримав оцінку 7,4 бала. Циганков провів на полі весь матч. На його рахунку 56 торкань м'яча, 32 точних паси з 43, 3 ключових передачі, 3 удари по воротах, з яких два в площину і дві вдалі обведення з трьох спроб.

Віктор Циганков зіграв за "Жирону" в нинішньому сезоні 18 матчів, забив три голи і віддав п'ять гольових передач.

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