"Жирону" відділяє всього два очки від єврокубкової зони.

У четвер, 4 травня, відбувся поєдинок 33-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Жирона" приймала "Мальорку".

Зустріч пройшла на стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" і завершилася перемогою господарів поля.

Футболісти "Жирони" повели в рахунку під завісу першого тайму - на 45+2-й хвилині гол забив Бернарду.

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На 80-й хвилині "Мальорці" вдалося зрівняти рахунок - пенальті реалізував Ведат Мурікі. Через чотири хвилини господарі поля забили другий гол у ворота "Мальорки" - перемогу "Жироні" приніс м'яч Валентина Кастельяноса, який забив з передачі Івана Мартена.

"Жирона" - "Мальорка" - 2:1

Голи: Бернарду, 45+2, Кастельанос, 84 - Мурікі, 80 пен

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Жирони" Віктор Циганков провів на полі 90 хвилин, результативними діями не відзначився.

Статистичний портал Sofascore поставив українцю 7,1 бала. Віктор Циганков 73 рази торкнувся м'яча, віддав 39 точних передач з 50, зробив 4 передачі під удар, одного разу на дриблінгу обіграв суперника при одній спробі.

Після 33 турів "Жирона" йде на сьомому місці з 47 балами. Від шостого рядка і єврокубкової зони команду Циганкова відділяє всього два бали. "Мальорка" займає 12 сходинку, набравши 41 очко.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти "Сосьєдада" (13 травня), а "Мальорка" зустрінеться з "Кадісом" (12 травня).

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