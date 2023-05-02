Віктор Циганков відзначився результативною передачею в матчі проти "Севільї".

У понеділок, 1 травня, відбувся поєдинок 32-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Севілья" приймала "Жирону".

Гра проходила на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" і завершилася сенсаційною перемогою гостей з рахунком 2:0.

Гості повели в рахунку на 23-й хвилині - Хуанпе забив гол після передачі Родріго Рікельме.

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У другому таймі "Жирона" подвоїла рахунок завдяки голу Валентина Кастельяноса, якому віддав гольовий пас український вінгер Віктор Циганков.

"Севілья" - "Жирона" - 0:2

Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55

"Севілья": Дмітровіч, Монтьєль, Баде, Гудель, Акунья, Фернандо (Сусо, 60), Гомес (Ракітіч, 60), Окампос, Гуйє (Рафа Мір, 75), Хіль (Ламела, 82), Ен-Несірі

"Жирона": Гассаніга, Ян Куто, Хуанпе, Хаві (Калленс, 63), Буено, Мігель Гутьєррес (Фернандес, 73), Рікельме (Артеро, 90), Ромеу, Мартін, Циганков (Еспіноса, 90), Кастельянос (Рейньєр, 73)

Попередження: Гудель, 4 - Калленс, 84

Огляд матчу:

Віктор Циганков відіграв 90 хвилин в цьому матчі і був замінений в компенсований час.

За час проведений на полі українець: зробив 25 торкань м'яча, віддав 11 точних пасів з 18 (61%), виграв 1 єдиноборство з 3, 10 разів втратив м'яч і заробив 1 фол.

Статистичний портал WhoScored поставив Циганкову оцінку 6,9. Найкращим футболістом матчу був визнаний Родріго Рікельме - 8,6 бала.

Варто відзначити, що для головного тренера "Севільї" Хосе Луїса Менділібара це перша поразка з моменту, як він очолив андалузійський клуб: до цього було 5 перемог і 2 нічиїх у всіх турнірах.

У нинішньому сезоні в складі "Жирони" Віктор Циганков зіграв 13 матчів, забив 3 голи і віддав 4 гольові передачі.

"Жирона" завдяки цій перемозі піднялася на 8 місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, обійшовши "Осасуну" і "Райо Вальєкано".

До кінця сезону в Ла Лізі залишилося 6 турів. Команді Віктора Циганкова залишилося зіграти з "Мальоркою", "Сосьєдадом", "Вільярреалом", "Сельтою", "Бетісом" і "Осасуною".

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