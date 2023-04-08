Віктор Циганков є одним з найбільш високооплачуваних футболістів "Жирони".

Півзахисник національної збірної України Віктор Циганков, який у зимове трансферне вікно перебрався з "Динамо" в "Жирону", отримав солідний оклад в іспанському клубі.

Як повідомляє видання Capology, український вінгер в Іспанії заробляє 44 тисячі євро на тиждень, тобто 2,3 мільйона євро на рік.

Джерело зазначає, що Циганков входить до трійки найбільш високооплачуваних футболістів "Жирони".

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Більше за українця в каталонському клубі заробляють Давид Лопес (3,6 мільйона євро на рік) і Оріоль Ромеу (3 мільйони євро на рік).

Додамо, що в київському "Динамо" 25-річний вінгер, за інформацією ЗМІ, заробляв два мільйони євро на рік.

Нагадаємо, в січні за трансфер Віктора Циганкова "Жирона" заплатила "Динамо" близько 5 мільйонів євро, при цьому київський клуб також отримає 50% від наступного продажу футболіста.

Український вінгер підписав з "Жироною" контракт до кінця червня 2027 року.

У складі іспанського клубу Віктор Циганков зіграв 8 матчів, в яких відзначився 3 забитими голами і 3 гольовими передачами.

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