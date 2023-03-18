На 29-й та 52-й хвилинах Віктор вражав ворота суперників.

Футболіст збірної України Віктор Циганков двічі забив за "Жирону" у матчі 26-го туру чемпіонату Іспанії проти "Райо Вальєкано".

Циганков з'явився у основному складі "Жирони" та провів на полі увесь поєдинок.

На 29-й та 52-й хвилинах Віктор вражав ворота суперників. Матч завершився внічию - 2:2. "Жирона" набрала 31 бал і знаходиться на 11-й позиції турнірної таблиці Ла Ліги. "Райо Вальєкано" має 36 очок і посідає восьме місце.

Відео дня

Райо Вальєкано - Жирона - 2:2

Голи: Палазон, 23, Трехо, 34 - Циганков, 29, 52

На 41-й хвилині гравець "Райо Вальєкано" не забив пенальті. Наступний матч "Жирона" проведе 1 квітня вдома проти "Еспаньйолу".

Загалом екс-лідер "Динамо" провів за "Жирону" 7 матчів, забив три голи та віддав три асисти. 25-річний українець минулої зими покинув київський гранд.

17 лютого Циганков вперше забив гол за "Жирону". 26 лютого українець допоміг партнерам переграти "Атлетік" з Більбао.

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