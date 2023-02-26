Віктор Циганков відзначився результативною дією у другій грі поспіль.

У неділю, 26 лютого, відбувся поєдинок 23-го туру чемпіонату Іспанії, в якому "Жирона", склад якої цієї зими поповнив український вінгер Віктор Циганков, протистояла "Атлетику".

Матч проходив на стадіоні "Сан-Мамес" в Більбао.

Рахунок у цій грі відкрила "Жирона" - на 4-й хвилині після передачі Віктора Циганкова, гол у ворота команди з Більбао забив Алейш Гарсія. На 19-й хвилині гості подвоїли свою перевагу - гол у свої ворота забив гравець "Атлетика" де Маркос.

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На 35-й хвилині Юрій Берчічі скоротив відставання, проте наприкінці першого тайму "Атлетик" знову забив у свої ворота.

Наприкінці зустрічі господарі скоротили відставання до мінімуму завдяки голу Рауля Гарсії, проте уникнути поразки "леви" не зуміли.

"Атлетик" - "Жирона" - 2:3

Голи: Берчічі, 35, Рауль Гарсія, 89 - Алейш Гарсія, 4, де Маркос, 19 автогол, Весга, 45+1 автогол

Огляд матчу:

Відзначимо, що Віктор Циганков вийшов у стартовому складі "Жирони" на цей поєдинок і вже на 4-й хвилині зустрічі відзначився результативною передачею. У підсумку український вінгер провів на полі 80 хвилин, після чого був замінений на Рейньєра.

Ця результативна дія стала 3-ю для українця у другій грі поспіль. Тиждень тому Віктор відзначився голом і асистом у матчі проти "Альмерії".

За цю гру Циганков отримав позначку 7,1 від аналітичного порталу WhoScored. Це найкраща оцінка серед всіх футболістів "Жирони", а також друга серед всіх гравців матчу - вище тільки у автора гола Гарсії.

За 23 зіграних тури "Жирона" набрала 30 очок і піднялася на десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У наступному турі команда Циганкова зіграє в гостях проти "Хетафе". Матч заплановано на 4 березня.

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