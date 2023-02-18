"Жирона" розгромила суперника в рамках Ла Ліги.

Зірка збірної України з футболу Віктор Циганков допоміг "Жироні" знищити суперника в матчі чемпіонату Іспанії. У 22-му турі "Альмерія" завітала у гості до "Жирони" і пропустила шість голів.

25-річний українець провів третій поєдинок за нову команду, але вперше з'явився на полі у стартовому складі. Циганков відзначився дебютним м'ячем за "Жирону", а також зробив красивий асист п'ятою. Це перші результативні дії Віктора за іспанську команду.

Жирона – Альмерія – 6:2

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Голи: Кастельянос, 8, Циганков, 34, Рікельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуані, 79 - Рамазані, 66, Туре, 81

"Жирона" посідає у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії 11-е місце з 27 балами. "Альмерія" має на 5 очок менше і займає 15-у позицію.

Нагадаємо, що Циганков цієї зими перебрався до Ла Ліги. Він підписав контракт з "Жироною" до 2027 року. Київське "Динамо" заробило на трансфері Віктора 5 мільйонів євро.

Додамо, що знаменитий у минулому футболіст Віктор Леоненко розкритикував перехід Циганкова до "Жирони".

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