Леоненко незадоволений вибором клубу екс-капітаном "Динамо" Циганковим.

Легендарний екс-нападник "Динамо" Віктор Леоненко поділився своєю думкою про перехід півзахисника збірної України Віктора Циганкова в "Жирону".

На думку Леоненка, після переходу в "Жирону" у 25-річного екс-капітана "біло-синіх" вже немає шансів перейти в який-небудь європейський топ-клуб.

"Тепер смішно згадувати, куди раніше хотів перейти Циганков. Він називав топ-клуби, а на виході опинилася "Жирона", яка займає 12-е місце в Ла Лізі.

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Дуже сумно. Один трансфер "Шахтаря" вийшов дорожче вартості всього "Динамо". Добре хоч п'ять мільйонів отримали, і Циганков пішов не безкоштовно, як свого часу Коноплянка з "Дніпра".

З "Жирони" не можна піти на підвищення. Подивіться, як 18-річні гравці "Барселони" ганяють "Реал". А Циганкову вже 25. У Віктора в кожному турі чемпіонату Іспанії буде "ригачка", а з суперклубами там взагалі без варіантів. Так що рости він вже точно не буде. Мудрика я буду підтримувати, а Циганкова - ні, тому що йому нічого робити в "Жироні", - наводить слова Леоненко FanDay.

Додамо, що трансфер Циганкова обійшовся "Жироні" в п'ять мільйонів євро. Це один з найдорожчих трансферів в історії клубу.

Українець підписав контракт з іспанським клубом, який діятиме до літа 2027 року.

У складі "Динамо" Віктор Циганков зіграв 236 матчів, забив 94 голи і віддав 64 гольових передачі.

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