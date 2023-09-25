У жовтні збірна України зіграє два матчі-проти Північної Македонії та Мальти.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад "синьо-жовтих" на найближчі ігри кваліфікації Євро-2024 з футболу.

У розташування збірної на жовтневі матчі тренерський штаб національної команди викликав 25 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

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Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва - "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва - "Динамо" Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Ще три гравці потрапили в резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва - "Дніпро-1") і Олександр Тимчик ("Динамо" Київ).

Відзначимо, що в жовтні збірна України зіграє два матчі в рамках відбору на Євро-2024. 14 жовтня "синьо-жовті" зустрінуться з національною командою Північної Македонії, а 17 жовтня зіграють проти Мальти.

Нагадаємо, в групі C кваліфікації Євро-2024 лідирує збірна Англії, яка набрала 13 очок. Далі йдуть Італія, Україна і Північна Македонія - по 7 очок. Мальта займає останнє місце - 0 очок.

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