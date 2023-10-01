"Реал" повернув собі лідерство в чемпіонаті Іспанії, "Жирона" опустилася на третю сходинку.

У суботу, 30 вересня, відбувся центральний поєдинок восьмого туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому "Жирона" приймала мадридський "Реал".

Гра проходила на стадіоні "Монтіліві" і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі був відкритий на 17-й хвилині - після передачі Джуда Беллінгема відзначився Хоселу. На 21-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу - гол з передачі Тоні Крооса забив Чуамені.

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У другому таймі англійський півзахисник Джуд Беллінгем забив третій гол у ворота "Жирони", встановивши фінальний рахунок на табло. Асистував йому Хоселу.

"Жирона" - "Реал" - 0:3

Голи: Хоселу, 17, Чуамені, 21, Беллінгем, 71

"Жирона": Гассаніга, Коуту, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес, Циганков (Валері, 46), Еррера (Ромеро, 87), Лопес (Порту, 60), А. Гарсія, Савіо (Торре, 79), Довбик (Стуані, 60)

"Реал": Аррісабалага, Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга, Вальверде (Діас, 87), Чуамені, Кроос, Беллінгем (Себальос, 74), Вінісіус (Родріго, 68), Хоселу (Васкес, 87)

Попередження: А. Гарсія, Стуані - Аррісабалага, Рюдігер

Вилучення: Начо, 90+5 ("Реал", груба гра)

Огляд матчу:

Відзначимо, що українські футболісти "Жирони" Віктор Циганков і Артем Довбик вийшли в стартовому складі на цю гру. Віктор відіграв тільки перший тайм, після чого його замінили на Валері. Як стало відомо після гри, екс-вінгер "Динамо" отримав травму і сам попросив заміну. Довбик відіграв 60 хвилин, після чого його замінив Крістіан Стуані.

Статистичний портал WhoScored поставив Циганкову за цю гру 5,9 бала, Довбик отримав 6,1 бала. Найкращим гравцем матчу став Джуд Беллінгем 9,4 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Реалу" знову очолити турнірну таблицю Ла Ліги. В активі команди Карло Анчелотті 21 очко. "Жирона" з 19 балами опустилася на третю сходинку. Другою йде "Барселона" з 20 балами.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти "Кадіса", а "Реал" зустрінеться з "Осасуною".

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