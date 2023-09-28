У минулому сезоні "Жирона" жодного разу не програла "Реалу" в Ла Лізі.

У суботу, 30 вересня, каталонська "Жирона" зіграє проти мадридського "Реала".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Монтіліві" в Жироні.

У минулому турі "Жирона" здобула перемогу над "Вільярреалом" (2:1) і вийшла на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 19 очками в активі. Один з м'ячів каталонців у цій грі забив український нападник Артем Довбик.

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У цьому сезоні "Жирона" не програла жодної гри. У першому турі підопічні Мічела зіграли внічию проти "Реала Сосьєдад" (1:1), після чого здобули шість поспіль перемог.

Мадридський "Реал" у минулому турі впевнено здолав "Лас-Пальмас" (2:0). Підопічні Карло Анчелотті набрали 18 очок і йдуть на другій сходинці в турнірній таблиці.

"Вершкові" в поточному сезоні Ла Ліги програли один матч - проти "Атлетіко" (1:3). Інші шість ігор команда Анчелотті виграла.

Жирона - Реал Мадрид: прогноз

Фаворитом поєдинку "Жирона" - "Реал" є мадридський клуб. Перемога "вершкових" оцінюється коефіцієнтом 2,02. На перемогу підопічних Мічела можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50. Нічия - 3,90.

Найбільш вірогідним результатом цієї зустрічі, на думку аналітиків, є нічия з рахунком 1:1. Ставки на такий результат приймаються з коефіцієнтом 7,70.

Коефіцієнт на гол "Жирони" в грі проти "Реала" - 1,33. Ставки на гол мадридців приймаються з коефіцієнтом 1,17.

Жирона - Реал Мадрид: трансляція

На території України матч "Жирони" проти "Реала" в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO, а також платформа Volia TV.

Початок гри заплановано на 19:30 за київським часом.

Додамо, що в минулому сезоні в рамках Ла Ліги "Реал" жодного разу не зміг перемогти "Жирону". Перша гра на полі "вершкових" завершилася внічию з рахунком 1:1, а поєдинок другого кола завершився перемогою каталонців - 4:2.

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