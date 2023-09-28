Мадридський "Реал" вийшов на друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У середу, 27 вересня, в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" приймав "Лас-Пальмас".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася впевненою перемогою підопічних Карло Анчелотті.

Рахунок у грі був відкритий в кінцівці першого тайму - на третій компенсованій хвилині гол забив півзахисник "Реала" Браїм Діас. Асистував йому Лукас Васкес.

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На старті другого тайму підопічні Карло Анчелотті забили другий м'яч - з передачі Родріго забив Хоселу.

"Реал" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голи: Браїм Діас, 45+3, Хоселу, 54

"Реал": Кепа, Начо, Рюдігер, Алаба (Васкес, 41), Менді, Вальверде, Чуамені, Камавінга, Браїм Діас (Себальос, 57), Хоселу (Вінісіус, 57), Родріго

"Лас-Пальмас": Вальєс, Араухо, Коко, Курбело, Сінкгравен (Серхі Кардона, 46), Мунір, Муньос, Мфулу (Кіріан Родрігес, 46), Вієра, Еррера, Каба (Парк, 57)

Попередження: Коко, 79

Огляд матчу:

Додамо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін у цьому матчі залишився на лаві запасних.

Мадридський "Реал" набрав 18 очок і вийшов на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. На третю сходинку опустилася "Барселона" - 17 очок. Лідирує в турнірній таблиці з 19 балами "Жирона".

У наступному турі іспанської Ла Ліги "Реал" Мадрид зіграє проти "Жирони", а "Лас-Пальмас" зустрінеться з "Сельтою".

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